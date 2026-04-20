Hagi, novo técnico da Romênia, quer "vencer todas as partidas"

A lenda do futebol romeno Gheorghe Hagi assumiu o cargo de técnico da seleção de seu país nesta segunda-feira (20), anunciando o ambicioso objetivo de "vencer todas as partidas" durante uma coletiva de imprensa realizada em Bucareste.

Hagi, de 61 anos, assinou um contrato até 2030, e descreveu sua nomeação como uma "honra" e uma "grande responsabilidade", mas também como um "enorme desafio" para devolver o sorriso aos torcedores.

"Nosso objetivo é nos classificarmos para a Eurocopa", declarou o ex-astro do Barcelona e do Real Madrid.

"Nasci para vencer, não apenas para existir", acrescentou o "Maradona dos Cárpatos".

Esta nomeação marca o retorno de Hagi ao comando da seleção nacional, mais de duas décadas após sua primeira passagem em 2001, que durou menos de três meses.

"Naquela época, eu era jovem e impetuoso. Hoje, sou diferente, mais experiente e mais maduro como treinador em todos os aspectos", refletiu Hagi.

Ele sucede Mircea Lucescu, que faleceu aos 80 anos no início deste mês, após sofrer um ataque cardíaco.

Foi o próprio Lucescu quem promoveu a estreia de Hagi na seleção romena, aos 18 anos, e o nomeou capitão quando ele tinha apenas 20 anos.

Meio-campista renomado por sua perna esquerda mágica, Hagi somou 124 jogos pela Romênia e liderou a equipe até as quartas de final da Copa do Mundo de 1994.

A Romênia não se classifica para a Copa do Mundo desde 1998.

"Vamos nos empenhar para ser os melhores. Pode parecer difícil, mas vocês sabem que gosto de estabelecer metas bastante ambiciosas para mim mesmo. Eu amo vencer", concluiu Hagi.

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