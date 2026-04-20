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Irã anuncia reabertura dos aeroportos de Teerã

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Repórter
20/04/2026 10:31

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O Irã reabriu os principais aeroportos da capital Teerã, Imã Khomeini e Mehrabad, nesta segunda-feira (20), informou a autoridade de aviação do país, após várias semanas de fechamento devido à guerra com Israel e Estados Unidos. 

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"A autorização foi concedida para os voos com passageiros no Aeroporto Internacional Imã Khomeini e no Aeroporto Mehrabad a partir desta segunda-feira", afirmou a Organização de Aviação Civil em um comunicado, citado pela agência Isna. 

Segundo essa organização, os voos comerciais voltarão a operar em 10 aeroportos do Irã "a partir de sábado".

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bur/mz/jfx/jvb/an/fp-jc

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