Internacional

Hezbollah quer que trégua continue e Israel deixe o sul do Líbano, diz deputado à AFP

AFP
AFP
20/04/2026 10:31

O deputado do Hezbollah Hassan Fadlallah declarou à AFP que o movimento xiita quer que a trégua continue e que Israel se retire do sul do Líbano, ao afirmar que ninguém conseguirá desarmar essa organização aliada do Irã. 

Em entrevista à AFP, Fadlallah declarou que o grupo "trabalhará para romper a 'linha amarela'" de ocupação que Israel estabeleceu no sul do Líbano, por meio da "resistência", uma das formas pelas quais o movimento se define. 

"A tentativa do Exército israelense de estabelecer uma zona de amortecimento, sob o título de linha defensiva, linha amarela, linha verde e linha vermelha (...) todas essas linhas serão rompidas, e não aceitaremos nenhuma delas", acrescentou. 

Fadlallah prometeu: "Ninguém no Líbano nem no exterior conseguirá desarmar a resistência".

Estado de Minas

