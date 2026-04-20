Candidato pró-Trump tem caminho livre para formar governo na Eslovênia

O primeiro-ministro da Eslovênia, Robert Golob, desistiu nesta segunda-feira (20) de formar um governo por falta de maioria absoluta no Parlamento após as eleições de março, o que abre caminho para o retorno ao poder do político pró-Trump Janez Jansa.

"Queremos trabalhar como oposição", afirmou Golob depois de admitir que não conseguiu reunir aliados suficientes para formar um governo de coalizão.

Seu partido, o Movimento Liberdade (GS), obteve 29 das 90 cadeiras do Parlamento, longe da maioria.

Golob superou o Partido Democrático Esloveno (SDS) do ex-primeiro-ministro Jansa (28 cadeiras) e esperava renovar sua aliança com os social-democratas (6) e com a esquerda (5).

Ele também esperava o apoio de um novo partido chamado Os Democratas (6 cadeiras), criado por Anze Logar, antigo aliado de Jansa, que se recusou a entrar na coalizão.

Jansa, que durante a campanha afirmou que só formaria um Executivo se conseguisse uma maioria confortável, expressou cautela nesta segunda-feira, mas garantiu que está em condições de "formar um governo que será muito melhor do que o atual".

Admirador de Trump e próximo de Viktor Orbán, o ex-primeiro-ministro húngaro, Jansa, 67 anos, fez uma campanha centrada no retorno aos "valores eslovenos", incluindo a "família tradicional", e prometeu "fechar a torneira" do dinheiro público para determinadas ONGs.

Durante seu terceiro mandato, de 2020 a 2022, ele multiplicou os confrontos com a União Europeia e tentou limitar o trabalho da imprensa.

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