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Líbano diz que diálogo com Israel pretende acabar com hostilidades e ocupação

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AFP
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Repórter
20/04/2026 08:19

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O presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou nesta segunda-feira (20) que as negociações diretas com Israel têm como objetivo acabar com as hostilidades e com a ocupação israelense no sul do Líbano. 

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"A decisão de negociar tem como objetivo deter as hostilidades, acabar com a ocupação israelense das regiões do sul e deslocar o Exército (libanês) até as fronteiras do sul internacionalmente reconhecidas com Israel", afirmou Aoun em um comunicado.

Ele também informou que Simon Karam, ex-embaixador do Líbano em Washington, vai liderar a delegação libanesa nas próximas negociações e destacou que estas são "independentes" de outras conversações em curso. Ele fez referência ao diálogo entre Irã e Estados Unidos.

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lar/sno/erl/ahg/fp-jc

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