Bangladesh está à beira de apagão de telecomunicações por crise energética

Bangladesh enfrenta o risco de um apagão generalizado de telefones celulares em meio à escassez de combustível provocada pela guerra no Oriente Médio, informaram as operadoras nesta segunda-feira(20).

A nação do sul da Ásia, com 170 milhões de habitantes, importa 95% de seu petróleo e gás, em sua maioria do Oriente Médio, e agora as filas nos postos de gasolina chegam a durar até 12 horas.

A associação de operadoras de telecomunicações móveis de Bangladesh (AMTOB) afirmou nesta segunda-feira que já não é possível manter as operações de telecomunicações sem o combustível necessário para alimentar serviços como os centros de dados.

"A situação saiu do controle operacional", alertou a AMTOB em carta à comissão reguladora de telecomunicações de Bangladesh (BTRC).

"Se essas condições persistirem, há um risco iminente de apagões em grande escala da rede de telecomunicações em importantes áreas do país", advertiu.

A entidade indicou que o impacto já começa a ser sentido. "As operadoras de redes móveis estão sofrendo uma grave pressão operacional devido à prolongada falta de fornecimento de energia comercial", afirmou.

A AMTOB informou que os centros de dados consomem entre 500 e 600 litros de diesel por hora, o que representa quase 4.000 litros diários por instalação, um volume que os postos de gasolina locais não conseguem fornecer.

"Várias instalações de telecomunicações de importância estratégica vital estão operando atualmente com reservas de combustível perigosamente baixas", destacou a associação.

O secretário-geral da AMTOB, Mohammad Zulfikar, afirmou que o fechamento de centros de dados criaria efeitos em cadeia em toda a rede.

"Um apagão parcial ou total da rede poderia paralisar chamadas, internet, SMS (mensagens de texto) e todos os demais serviços, ou causar graves interrupções", disse à AFP.

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