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Rússia anuncia detenção de alemã que carregava bomba na mochila

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AFP
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Repórter
20/04/2026 06:43

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Uma alemã que levava uma bomba de fabricação caseira na mochila destinada a um "atentado planejado" pela Ucrânia foi detida, anunciou nesta segunda-feira (20) o Serviço de Segurança Federal (FSB) da Rússia. 

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Um cidadão de um país da Ásia Central, que atuava sob ordens da Ucrânia, convenceu a mulher, "nascida em 1969" e que não teve a identidade revelada, a participar no complô, acrescentou o FSB, citado pelas agências estatais de notícias. 

Segundo os serviços de segurança, o artefato explosivo de fabricação caseira deveria ser detonado perto de uma instalação das forças de segurança na cidade de Piatigorsk, no Cáucaso. 

O FSB acrescentou que identificou um cidadão de uma das repúblicas da Ásia Central "nascido em 1997". Ele é acusado de ser quem deveria detonar o artefato explosivo à distância, "enquanto a mulher deveria morrer no ato". 

O artefato continha uma carga equivalente a 1,5 quilo de TNT, segundo o FSB. As autoridades russas afirmaram que a explosão foi evitada graças a interferências eletrônicas.

Imagens da suposta detenção divulgadas pela imprensa estatal mostram agentes de segurança russos armados se aproximando da mulher, que aparece deitada de bruços e vestida completamente de preto, em um estacionamento. 

Outro vídeo mostra agentes encapuzados levando um homem para uma delegacia de polícia e a detonação controlada da mochila.

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bur/sbk/erl/dbh/ahg/erl/fp

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