Ataque americano contra suposta embarcação do narcotráfico no Caribe deixa 3 mortos

O Exército dos Estados Unidos confirmou no domingo (19) a morte de três pessoas em um ataque contra uma embarcação supostamente utilizada para o narcotráfico no Caribe.

A controversa campanha militar americana no Caribe e no Pacífico já provocou pelo menos 180 mortos.

O governo do presidente Donald Trump insiste que está em guerra com o que chama de "narcoterroristas" na América Latina e, desde setembro do ano passado, ataca embarcações supostamente utilizadas para o narcotráfico.

O Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pelas forças de Washington na região, anunciou um "ataque cinético letal contra uma embarcação operada por Organizações Terroristas Designadas".

"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas conhecidas pelo narcotráfico no Caribe e estava envolvida em operações de narcotráfico. Três homens narcoterroristas morreram durante a ação", afirmou em uma publicação na rede social X.

O governo americano anunciou pelo menos seis ataques similares em abril. O número de mortos nas operações desde o ano passado chega a 180, segundo um levantamento da AFP.

O governo de Donald Trump não apresentou evidências de que as embarcações atacadas estariam envolvidas no tráfico de drogas.

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente constituem execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram entre seus alvos civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

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