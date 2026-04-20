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Irã não decidiu sobre participação em novo diálogo com EUA

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Repórter
20/04/2026 05:55

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (20) que ainda não tomou uma decisão sobre sua participação na próxima rodada de negociações com os Estados Unidos, depois de acusar Washington de não levar o diálogo a sério.

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"Neste momento, enquanto falo, não temos nenhum plano para a próxima rodada de negociações e nenhuma decisão foi tomada a respeito", declarou o porta-voz da diplomacia, Esmail Baqai, durante uma entrevista coletiva.

"Embora se declarem a favor da diplomacia e se mostrem dispostos a negociar, os Estados Unidos estão adotando atitudes que não denotam, em absoluto, seriedade no momento de levar adiante um processo diplomático", acrescentou.

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bur/mz/hme/anb/dbh/pb/fp

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