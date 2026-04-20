Irã não decidiu sobre participação em novo diálogo com EUA
compartilheSIGA
O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (20) que ainda não tomou uma decisão sobre sua participação na próxima rodada de negociações com os Estados Unidos, depois de acusar Washington de não levar o diálogo a sério.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Neste momento, enquanto falo, não temos nenhum plano para a próxima rodada de negociações e nenhuma decisão foi tomada a respeito", declarou o porta-voz da diplomacia, Esmail Baqai, durante uma entrevista coletiva.
"Embora se declarem a favor da diplomacia e se mostrem dispostos a negociar, os Estados Unidos estão adotando atitudes que não denotam, em absoluto, seriedade no momento de levar adiante um processo diplomático", acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/mz/hme/anb/dbh/pb/fp