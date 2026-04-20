Coreia do Norte utilizou bombas de fragmentação em teste de mísseis

A Coreia do Norte executou testes de lançamento de vários mísseis balísticos de curto alcance para verificar a capacidade de suas bombas de fragmentação, informou nesta segunda-feira (20) a agência estatal KCNA.

Os lançamentos de domingo (19), supervisionados pelo líder Kim Jong Un, buscaram "verificar as características e o poder das ogivas com bombas de fragmentação e minas de fragmentação aplicadas ao míssil balístico tático", afirmou a KCNA.

Os testes se somam aos realizados nas últimas semanas com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro antinavio e munições de fragmentação.

A Coreia do Norte não é signatária da Convenção de Oslo de 2008 contra as bombas de fragmentação.

A Coreia do Sul condenou os lançamentos e pediu ao Norte que interrompa as "provocações".

"Cinco mísseis balísticos táticos lançados em direção a (...) uma ilha situada a 136 km de distância atingiram uma área de 12,5 a 13 hectares com uma densidade muito elevada, demonstrando plenamente seu poder de combate", informou a KCNA.

O teste tinha o objetivo de "avaliar a potência da carga bélica do míssil balístico tático terra-terra aperfeiçoado Hwasongpho-11 Ra", acrescentou a agência.

Kim destacou que as "ogivas de bombas de fragmentação podem (...) reforçar a capacidade de ataque de alta densidade para neutralizar uma área de alvo específica, assim como a capacidade de ataque de alta precisão", segundo a KCNA.

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