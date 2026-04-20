Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Coreia do Norte utilizou bombas de fragmentação em teste de mísseis

Publicidade
Carregando...
KJ
Kang Jin-kyu
KJ
Kang Jin-kyu
Repórter
20/04/2026 05:55

compartilhe

SIGA

A Coreia do Norte executou testes de lançamento de vários mísseis balísticos de curto alcance para verificar a capacidade de suas bombas de fragmentação, informou nesta segunda-feira (20) a agência estatal KCNA. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os lançamentos de domingo (19), supervisionados pelo líder Kim Jong Un, buscaram "verificar as características e o poder das ogivas com bombas de fragmentação e minas de fragmentação aplicadas ao míssil balístico tático", afirmou a KCNA. 

Os testes se somam aos realizados nas últimas semanas com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro antinavio e munições de fragmentação. 

A Coreia do Norte não é signatária da Convenção de Oslo de 2008 contra as bombas de fragmentação. 

A Coreia do Sul condenou os lançamentos e pediu ao Norte que interrompa as "provocações".

"Cinco mísseis balísticos táticos lançados em direção a (...) uma ilha situada a 136 km de distância atingiram uma área de 12,5 a 13 hectares com uma densidade muito elevada, demonstrando plenamente seu poder de combate", informou a KCNA.

O teste tinha o objetivo de "avaliar a potência da carga bélica do míssil balístico tático terra-terra aperfeiçoado Hwasongpho-11 Ra", acrescentou a agência.

Kim destacou que as "ogivas de bombas de fragmentação podem (...) reforçar a capacidade de ataque de alta densidade para neutralizar uma área de alvo específica, assim como a capacidade de ataque de alta precisão", segundo a KCNA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kjk/mtp/md/msp/cjc/mas/lb/fp

Tópicos relacionados:

armamento coreianorte militares misseis politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay