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Preço do petróleo registra forte alta diante da escalada no Oriente Médio

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Repórter
19/04/2026 21:01

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Os preços do petróleo voltaram a disparar nesta segunda-feira (20) na abertura dos mercados asiáticos, quando o barril de West Texas Intermediate (WTI), referência dos Estados Unidos, subia mais de 7,5% diante da escalada das tensões no Oriente Médio. 

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Por volta das 20h30 de domingo no horário de Brasília, o WTI avançava 7,67%, para 90,28 dólares, e o barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, subia 6,76%, para 96,49 dólares.

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jug/roc/mas/lb/ic

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