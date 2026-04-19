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Irã promete 'responder em breve' a ataque e apreensão de cargueiro pelos EUA

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AFP
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Repórter
19/04/2026 19:49

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O Irã prometeu nesta segunda-feira (20, noite de domingo no Brasil) “responder em breve” à apreensão, por parte da Marinha dos Estados Unidos, de um de seus cargueiros, que tentava driblar o bloqueio dos portos iranianos imposto pelos Estados Unidos. 

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“As Forças Armadas da República Islâmica do Irã responderão em breve e tomarão medidas de represália contra este ato de pirataria armada e contra os militares americanos”, escreveu no Telegram o porta-voz do Estado-Maior iraniano, acusando os Estados Unidos de terem “violado o cessar-fogo”.

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bur-roc/tmt/lb/cjc/ic

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