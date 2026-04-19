Oito crianças morrem em tiroteio por violência doméstica nos EUA

Oito crianças morreram em uma série de tiroteios na manhã de domingo (19) no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos, no que, segundo a polícia, parece ter sido um incidente de violência doméstica.

O autor dos disparos, que não teve a identidade revelada, morreu ao ser baleado pela polícia após uma perseguição de carro, informaram as autoridades.

O incidente aconteceu na cidade de Shreveport, noroeste da Louisiana.

"É uma cena de crime bastante extensa que envolve duas residências", declarou o policial Chris Bordelon. Ele acrescentou que uma terceira casa também era alvo de uma operação dos investigadores.

As idades das vítimas vão de 1 a 14 anos, segundo Bordelon.

"Algumas crianças eram descendentes" do atirador, acrescentou.

Outras duas pessoas foram atingidas por disparos, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.

O suspeito roubou um veículo e fugiu em alta velocidade, mas os policiais abriram fogo e o mataram.

"Acreditamos que ele foi o único indivíduo que efetuou disparos nestes locais", afirmou Bordelon, que classificou o incidente como "violência doméstica".

Os Estados Unidos, onde o acesso às armas de fogo é muito fácil, têm uma longa história de violência armada que provoca a morte de milhares de pessoas todos os anos.

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