Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Oito crianças morrem em tiroteio por violência doméstica nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/04/2026 14:51

compartilhe

SIGA

Oito crianças morreram em uma série de tiroteios na manhã de domingo (19) no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos, no que, segundo a polícia, parece ter sido um incidente de violência doméstica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O autor dos disparos, que não teve a identidade revelada, morreu ao ser baleado pela polícia após uma perseguição de carro, informaram as autoridades. 

O incidente aconteceu na cidade de Shreveport, noroeste da Louisiana. 

"É uma cena de crime bastante extensa que envolve duas residências", declarou o policial Chris Bordelon. Ele acrescentou que uma terceira casa também era alvo de uma operação dos investigadores. 

As idades das vítimas vão de 1 a 14 anos, segundo Bordelon.

"Algumas crianças eram descendentes" do atirador, acrescentou. 

Outras duas pessoas foram atingidas por disparos, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. 

O suspeito roubou um veículo e fugiu em alta velocidade, mas os policiais abriram fogo e o mataram.

"Acreditamos que ele foi o único indivíduo que efetuou disparos nestes locais", afirmou Bordelon, que classificou o incidente como "violência doméstica". 

Os Estados Unidos, onde o acesso às armas de fogo é muito fácil, têm uma longa história de violência armada que provoca a morte de milhares de pessoas todos os anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sst/md/gv/ad/fp

Tópicos relacionados:

eua infancia tiroteio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay