Oito crianças morrem em tiroteio por violência doméstica nos EUA
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Oito crianças morreram em uma série de tiroteios na manhã de domingo (19) no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos, no que, segundo a polícia, parece ter sido um incidente de violência doméstica.
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O autor dos disparos, que não teve a identidade revelada, morreu ao ser baleado pela polícia após uma perseguição de carro, informaram as autoridades.
O incidente aconteceu na cidade de Shreveport, noroeste da Louisiana.
"É uma cena de crime bastante extensa que envolve duas residências", declarou o policial Chris Bordelon. Ele acrescentou que uma terceira casa também era alvo de uma operação dos investigadores.
As idades das vítimas vão de 1 a 14 anos, segundo Bordelon.
"Algumas crianças eram descendentes" do atirador, acrescentou.
Outras duas pessoas foram atingidas por disparos, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.
O suspeito roubou um veículo e fugiu em alta velocidade, mas os policiais abriram fogo e o mataram.
"Acreditamos que ele foi o único indivíduo que efetuou disparos nestes locais", afirmou Bordelon, que classificou o incidente como "violência doméstica".
Os Estados Unidos, onde o acesso às armas de fogo é muito fácil, têm uma longa história de violência armada que provoca a morte de milhares de pessoas todos os anos.
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