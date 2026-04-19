Arthur Fils vence Rublev e conquista ATP 500 de Barcelona

O francês Arthur Fils conquistou neste domingo (19) o título do ATP 500 de Barcelona, disputado em quadras de saibro, ao derrotar o russo Andrey Rublev na final por 6-2 e 7-6 (7/2).

Este é o quarto título da carreira do francês de 21 anos, e o primeiro desde que uma lesão nas costas comprometeu a segunda metade de sua temporada de 2025. Seu triunfo anterior remontava a Tóquio, em 2024.

Atualmente número 30 do mundo, Fils está prestes a se aproximar do top 20 da ATP e se tornará o mais bem ranqueado da França, ultrapassando Arthur Rinderknech.

No sábado, nas semifinais, o francês havia virado o placar para derrotar o surpreendente espanhol Rafael Jódar em três sets (3-6, 6-3 e 6-2), tendo inicialmente enfrentado dificuldades contra a nova sensação do tênis, que tem apenas 19 anos.

"O final da partida foi só poder da mente. Eu estava cansado, mas joguei muito bem, e estou feliz com meu desempenho nos momentos decisivos para garantir a vitória no tie-break", declarou Fils após conquistar o prestigioso torneio catalão, conhecido como 'Conde de Godó', que Rafael Nadal venceu em onze ocasiões. O dinamarquês Holger Rune havia sido campeão em 2025.

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