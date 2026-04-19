Ben Shelton vence Flavio Cobolli e é campeão do ATP 500 de Munique

O tenista americano Ben Shelton, número 6 do mundo e segundo cabeça de chave, conquistou neste domingo (19) seu primeiro título de ATP 500 em Munique ao derrotar o italiano Flavio Cobolli (16º) por 6-2 e 7-5, um ano após ter perdido a final do torneio.

Shelton garantiu o quinto título de ATP de sua carreira e o segundo da temporada, depois de vencer em Dallas, em quadras rápidas.

No ano passado, Shelton perdeu a final para o número 3 do mundo, Alexander Zverev, que o superou sem grandes dificuldades, com parciais de 6-2 e 6-4.

Em Munique, o caminho do americano até a final foi relativamente tranquilo, enfrentando adversários de fora do top 30 mundial, até chegar ao confronto decisivo contra o número 16 do ranking e quarto cabeça de chave.

Em meio às lágrimas no sábado, após sua magnífica vitória na semifinal contra Zverev, Cobolli desta vez não conseguiu repetir o feito e foi dominado por Shelton.

O americano dominou o primeiro set, quebrando o saque do adversário logo nos dois primeiros games de serviço. Flavio Cobolli, no entanto, ainda conseguiu salvar oito set points, seis deles em seu próprio saque antes de finalmente ceder no nono.

O segundo set foi muito mais disputado, com os dois jogadores mantendo seus saques consecutivamente até o placar chegar a 5-5.

Mas uma dupla falta de Cobolli acabou cedendo uma quebra crucial para Ben Shelton no momento decisivo, uma oportunidade que o americano não desperdiçou, fechando a partida após 1 hora e 31 minutos.

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