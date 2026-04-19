Rybakina vence Muchova e conquista WTA 500 de Stuttgart pela 2ª vez na carreira

Três meses após se sagrar campeã do Aberto da Austrália, a número 2 do mundo, Elena Rybakina, conquistou seu segundo título da temporada ao superar a tcheca Karolina Muchova (atual 12ª do ranking) por 7-5 e 6-1 na final do WTA 500 de Stuttgart, disputado em quadra de saibro coberta.

Já vencedora do torneio em 2024, embora ausente no ano passado, Rybakina recupera a coroa que havia cedido anteriormente à letã Jelena Ostapenko.

Este é o 13º troféu de sua carreira. Desde que conquistou o título em Melbourne contra a única jogadora ranqueada acima dela, Aryna Sabalenka, a cazaque de 26 anos não havia conseguido adicionar nenhum novo troféu à sua galeria nas quatro competições seguintes, sendo inclusive derrotada pela bielorrussa na final de Indian Wells.

Como cabeça de chave em Stuttgart, Rybakina teve uma trajetória relativamente tranquila, eliminando no sábado sua adversária mais perigosa, a número 6 do mundo, Mirra Andreeva.

Muchova, por sua vez, havia eliminado a número 3 do mundo, a americana Coco Gauff, em três sets nas quartas de final. Mas neste domingo, não foi páreo para Rybakina.

Após dominar o primeiro set, e quando sacava para vencê-lo, Rybakina precisou esperar até seu terceiro set point, no saque de Muchova, para fechar a primeira parcial.

Em seguida, ela mostrou toda a sua força vencendo sem dificuldades o segundo set.

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