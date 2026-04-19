Trump anuncia envio de delegação ao Paquistão para negociações com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que uma delegação americana estará no Paquistão na segunda-feira (20) para retomar as negociações com o Irã, ao mesmo tempo em que ameaçou destruir as infraestruturas do país do Oriente Médio em caso de fracasso das conversações.

Em uma mensagem na rede Truth Social, Trump também acusou Teerã de ter violado o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril, ao lançar ataques no sábado no Estreito de Ormuz.

O presidente americano afirmou que oferecia ao Irã um "acordo razoável" e que, em caso de recusa por parte de Teerã, "os Estados Unidos destruirão todas as usinas de energia e todas as pontes no Irã". "CHEGA DE SER BONZINHO!", advertiu.

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