Trump anuncia envio de delegação ao Paquistão para negociações com o Irã
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que uma delegação americana estará no Paquistão na segunda-feira (20) para retomar as negociações com o Irã, ao mesmo tempo em que ameaçou destruir as infraestruturas do país do Oriente Médio em caso de fracasso das conversações.
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Em uma mensagem na rede Truth Social, Trump também acusou Teerã de ter violado o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril, ao lançar ataques no sábado no Estreito de Ormuz.
O presidente americano afirmou que oferecia ao Irã um "acordo razoável" e que, em caso de recusa por parte de Teerã, "os Estados Unidos destruirão todas as usinas de energia e todas as pontes no Irã". "CHEGA DE SER BONZINHO!", advertiu.
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