Espanha pedirá fim do acordo de associação da UE com Israel
A Espanha solicitará na terça-feira (21) à União Europeia que "rompa" o acordo de associação com Israel, por considerar que o governo israelense "viola o direito internacional", afirmou neste domingo (19) o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.
"Na terça-feira, o governo da Espanha levará à Europa a proposta de que a União Europeia rompa seu acordo de associação com Israel, porque um governo que viola o direito internacional (...) não pode ser sócio da União Europeia", afirmou Sánchez em um comício eleitoral na região da Andaluzia.
"É simples assim", acrescentou.
