Irán retomará voos internacionais no aeroporto de Mashhad
O Irã retomará na segunda-feira (20) os voos internacionais a partir do aeroporto de Mashhad, no nordeste do país, informou neste domingo (19) a autoridade de aviação civil, segundo a imprensa local.
"Foi concedida autorização para operar voos internacionais de passageiros no aeroporto de Mashhad a partir de amanhã", anunciou a televisão estatal, que citou a Organização da Aviação Civil.
Os aeroportos iranianos estão fechados desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos em 28 de fevereiro.
