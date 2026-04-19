Tiroteio deixa vários feridos na Universidade de Iowa

A polícia informou que várias pessoas ficaram feridas em um tiroteio na Universidade de Iowa na madrugada de domingo (19), mas até o momento ninguém foi detido.

A universidade divulgou um alerta durante a madrugada para informar sobre tiros nas imediações do campus, uma área popular por sua vida noturna.

"O Departamento de Polícia de Iowa está investigando um tiroteio ocorrido neste domingo", informa um comunicado das forças de segurança.

A nota acrescenta que não foram efetuadas detenções.

"Muias vítimas foram levadas para hospitais da região para receber atendimento pelos ferimentos sofridos no tiroteio", acrescentou a polícia.

Em seu alerta, a universidade citou "vítimas confirmadas" no tiroteio, sem revelar mais detalhes.

A universidade também pediu que à comunidade para evitar a área e permanecer "vigilantes".

Os tiroteios são uma tragédia frequente em escolas e universidades dos Estados Unidos.

Duas pessoas morreram baleadas na Universidade Estadual da Carolina do Sul em fevereiro. Outras duas pessoas morreram e nove ficaram feridas quando um homem abriu fogo dentro de uma sala de aula da Universidade Brown em dezembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aks/lga/ahg/meb/fp