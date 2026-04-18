Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente do Parlamento iraniano diz que negociações com EUA avançam, mas acordo final ainda está "distante"

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/04/2026 22:01

compartilhe

SIGA

As negociações de paz entre o Irã e os Estados Unidos "registraram avanços", mas um acordo final "continua distante", afirmou neste sábado (18) o influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ainda estamos longe de encerrar o debate", declarou Ghalibaf em entrevista à televisão iraniana. O presidente do Parlamento participou na semana passada das negociações com os Estados Unidos em Islamabad.

"Registramos avanços nas negociações, mas permanecem numerosas divergências e certos pontos fundamentais ainda estão pendentes", acrescentou.

Durante o encontro de Islamabad, o de mais alto nível desde a Revolução Iraniana de 1979, "ressaltamos que não temos absolutamente nenhuma confiança nos Estados Unidos", afirmou Ghalibaf.

"Os Estados Unidos devem tomar a decisão de conquistar a confiança do povo iraniano", disse, acrescentando que "devem renunciar ao unilateralismo e ao espírito de imposição em sua abordagem do diálogo".

Ele afirmou que o Irã só aceitou o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril porque os Estados Unidos o solicitaram.

"Estávamos vencendo no terreno, o inimigo não havia cumprido nenhum de seus objetivos e o Irã também tinha o controle do Estreito de Ormuz", assegurou. "Se aceitamos o cessar-fogo foi porque eles haviam aceitado nossas exigências."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/roc/lgo/mas/cjc/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay