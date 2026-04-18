Presidente do Parlamento iraniano diz que negociações com EUA avançam, mas acordo final ainda está "distante"

As negociações de paz entre o Irã e os Estados Unidos "registraram avanços", mas um acordo final "continua distante", afirmou neste sábado (18) o influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Ainda estamos longe de encerrar o debate", declarou Ghalibaf em entrevista à televisão iraniana. O presidente do Parlamento participou na semana passada das negociações com os Estados Unidos em Islamabad.

"Registramos avanços nas negociações, mas permanecem numerosas divergências e certos pontos fundamentais ainda estão pendentes", acrescentou.

Durante o encontro de Islamabad, o de mais alto nível desde a Revolução Iraniana de 1979, "ressaltamos que não temos absolutamente nenhuma confiança nos Estados Unidos", afirmou Ghalibaf.

"Os Estados Unidos devem tomar a decisão de conquistar a confiança do povo iraniano", disse, acrescentando que "devem renunciar ao unilateralismo e ao espírito de imposição em sua abordagem do diálogo".

Ele afirmou que o Irã só aceitou o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril porque os Estados Unidos o solicitaram.

"Estávamos vencendo no terreno, o inimigo não havia cumprido nenhum de seus objetivos e o Irã também tinha o controle do Estreito de Ormuz", assegurou. "Se aceitamos o cessar-fogo foi porque eles haviam aceitado nossas exigências."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/roc/lgo/mas/cjc/am