Com dois gols de Messi, Inter Miami vence Colorado Rapids (3-2) na estreia de seu novo técnico

Na estreia de Guillermo Hoyos como técnico, Lionel Messi marcou dois gols neste sábado (18) e conduziu o Inter Miami a uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Colorado Rapids, diante de mais de 75.000 espectadores.

O mexicano Germán Berterame marcou o outro gol do time da Flórida nesta partida pela 8ª rodada da Major League Soccer (MLS).

Messi, que chegou aos 98 gols com a camisa do Inter Miami, abriu o placar com um pênalti aos 18 minutos e na reta final (81') marcou o terceiro e decisivo gol com uma bela finalização de dentro da grande área.

A presença do astro argentino, aliada à celebração do 30º aniversário do Colorado Rapids, atraiu 75.824 espectadores ao Empower Field, no Colorado, registrando o segundo maior público da história da MLS.

Após uma semana tumultuada, na qual Javier Mascherano deixou o cargo de técnico do Inter Miami, seu compatriota Guillermo Hoyos dirigiu a equipe de Messi pela primeira vez.

Hoyos, de 62 anos, fez poucas alterações na escalação em relação às últimas semanas, incluindo Berterame no lugar de Tadeo Allende, que ainda se recupera de uma lesão muscular.

Depois que Messi abriu o placar de pênalti, Berterame ampliou para 2 a 0 a favor do Inter com uma cabeçada, após Mateo Silvetti avançar pela direita e cruzar para o cmeio da grande área nos acréscimos do primeiro tempo (45+5').

A partida parecia praticamente decidida, mas, após o intervalo, a equipe da casa conseguiu empatar em um intervalo de quatro minutos, com gols do brasileiro Rafael Navarro (58') e de Darren Yapi (62').

Mas a palavra final foi de Messi, que recebeu a bola na entrada da área e, com sua finalização característica, cortando para dentro antes de chutar colocado direto no ângulo, marcou o gol da vitória.

O Inter Miami terminou a partida com um jogador a menos após a expulsão do italiano Yannick Bright (88').

Com este resultado, o time da Flórida garante sua quarta vitória no torneio, chegando a 15 pontos e subindo para a segunda colocação na Conferência Leste, apenas um ponto atrás do líder, o Nashville SC, que tem um jogo a menos.

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