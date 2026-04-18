Real Sociedad vence Atlético de Madrid nos pênaltis e conquista Copa do Rei
A Real Sociedad conquistou a Copa do Rei neste sábado (18), ao derrotar o Atlético de Madrid por 4 a 3 nos pênaltis na final, após um empate em 2 a 2 nos 120 minutos.
O goleiro do time basco, Unai Marrero, se consagrou como herói da noite ao defender as cobranças do centroavante norueguês Alexander Sorloth e do atacante argentino Julián Álvarez, antes de seu companheiro Pablo Marín converter o pênalti decisivo que garantiu o título.
