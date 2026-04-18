Napoli perde para Lazio (2-0) e Inter pode conquistar Scudetto na próxima rodada

O Napoli precisa de um milagre para conquistar o bicampeonato italiano após sofrer uma derrota por 2 a 0 em casa para a Lazio neste sábado (18), pela 33ª rodada da Serie A, um resultado que deixa a Inter de Milão ainda mais perto do 'Scudetto'.

Agora, é praticamente impossível que os napolitanos ultrapassem os 'interistas', que derrotaram o Cagliari por 3 a 0 na sexta-feira e lideram com doze pontos de vantagem, restando apenas cinco rodadas para o fim.

Em seu estádio Diego Armando Maradona, os jogadores comandados pelo técnico Antonio Conte sofreram um colapso raramente visto nesta temporada. Foram praticamente inexistentes diante de uma equipe da Lazio que lhes impôs a primeira derrota em casa no campeonato italiano desde dezembro de 2024.

Matteo Cancellieri abriu o placar logo aos seis minutos, para o total espanto dos 'tifosi' napolitanos, que, em seguida, viram seu goleiro Vanja Milinkovic-Savic, defender um pênalti cobrado por Mattia Zaccagni (31') e salvar sua equipe que era completamente dominada. A Lazio ainda teve chances com Cancellieri (35') e Nuno Tavares (43').

Vaiados por seus torcedores enquanto se dirigiam ao vestiário no intervalo, os jogadores do Napoli não encontraram reação no segundo tempo, apesar das saídas de campo dos irreconhecíveis Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne.

A Lazio (9ª colocada) ampliou sua vantagem com Toma Basic (57'), garantindo sua quarta vitória consecutiva e confirmando seu status de algoz do Napoli, com quatro triunfos seguidos na cidade do sul da Itália — e deixando a disputa pelo título praticamente decidida.

Restando cinco rodadas para o fim da temporada, o que significa um máximo de quinze pontos ainda em jogo, a Inter mantém uma vantagem de doze pontos sobre o Napoli e de quinze pontos sobre o Milan, que visita o Verona neste domingo.

Os 'nerazzurri' podem conquistar seu 21º 'Scudetto' já no próximo fim de semana, caso derrotem o Torino fora de casa e o Napoli não consiga vencer a Cremonese.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 17 de abril

Sassuolo - Como 2 - 1

Inter - Cagliari 3 - 0

Sábado, 18 de abril

Udinese - Parma 0 - 1

Napoli - Lazio 0 - 2

(15h45) Roma - Atalanta

Domingo, 19 de abril

(07h30) Cremonese - Torino

(10h00) Hellas Verona - Milan

(13h00) Pisa - Genoa

(15h45) Juventus - Bologna

Segunda-feira, 20 de abril

(15h45) Lecce - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 78 33 25 3 5 78 29 49

2. Napoli 66 33 20 6 7 48 33 15

3. Milan 63 32 18 9 5 47 27 20

4. Juventus 60 32 17 9 6 55 29 26

5. Como 58 33 16 10 7 57 28 29

6. Roma 57 32 18 3 11 45 28 17

7. Atalanta 53 32 14 11 7 44 28 16

8. Bologna 48 32 14 6 12 42 37 5

9. Lazio 47 33 12 11 10 34 30 4

10. Sassuolo 45 33 13 6 14 41 44 -3

11. Udinese 43 33 12 7 14 38 43 -5

12. Torino 39 32 11 6 15 37 54 -17

13. Parma 39 33 9 12 12 24 40 -16

14. Genoa 36 32 9 9 14 38 45 -7

15. Fiorentina 35 32 8 11 13 37 44 -7

16. Cagliari 33 33 8 9 16 33 47 -14

17. Cremonese 27 32 6 9 17 26 47 -21

18. Lecce 27 32 7 6 19 21 45 -24

19. Hellas Verona 18 32 3 9 20 23 55 -32

20. Pisa 18 32 2 12 18 23 58 -35

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