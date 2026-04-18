Olympique de Marselha perde na visita ao Lorient e se complica na luta por vaga na Champions

Escolhas táticas questionáveis, uma atitude apática e falhas defensivas: esse foi o coquetel indigesto servido pelo Olympique de Marselha, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Lorient neste sábado (18), pela 30ª rodada da Ligue 1, um resultado que representa um duro golpe nas ambições europeias da equipe.

Com 52 pontos, o OM permanece na quarta colocação, mas pode ver o Lille - atualmente em terceiro, com um ponto a mais — abrir vantagem em sua partida deste sábado contra o Nice.

Lyon (5º, com 51 pontos) e Rennes (6º, com 50) também podem ultrapassá-lo no domingo, embora enfrentem jogos fora de casa contra Paris Saint-Germain e Strasbourg, respectivamente.

O Lorient — que não tem mais nada em disputa nesta reta final da temporada, prestou uma homenagem ao seu técnico, Olivier Pantaloni, e ao seu auxiliar, Yannick Cahuzac — ambos de saída ao fim da campanha —, ao consolidar sua nona colocação na tabela, com 41 pontos.

Após seguir para Marbella para um período de treinamentos, pela segunda vez desde que Habib Beye assumiu o comando, o Olympique de Marselha esperava apresentar um desempenho mais convincente do que aquele exibido na pouco inspirada vitória por 3 a 1 sobre o Metz.

O ex-técnico do Rennes não poupou recursos ofensivos, escalando cinco atacantes em sua formação inicial, incluindo o brasileiro Igor Paixão e Hamed Traoré, que foram utilizados como pontas. Essa escolha tática não apenas se mostrou infrutífera, como também criou uma grande vulnerabilidade sempre que a posse de bola era perdida, deixando verdadeiras 'avenidas' abertas no meio-campo para 'Les Merlus' explorarem.

Panos Katseris (28') e depois Bamba Dieng (58') castigaram o Marselha, que sofreu sua terceira derrota em quatro partidas.

A equipe de Beye, que vinha de uma sequência de 13 jogos sem perder para o Lorient e não era derrotada no Stade du Moustoir desde abril de 2012, vê em risco seu objetivo de se classificar para a próxima edição da Champions League.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 17 de abril

Lens - Toulouse 3 - 2

Sábado, 18 de abril

Lorient - Olympique de Marselha 2 - 0

Angers - Le Havre

(16h05) Lille - Nice

Domingo, 19 de abril

(10h00) Monaco - Auxerre

(12h15) Nantes - Brest

Strasbourg - Rennes

Metz - Paris Football Club

(15h45) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 62 29 20 2 7 57 29 28

3. Lille 53 29 16 5 8 49 34 15

4. Olympique de Marselha 52 30 16 4 10 58 40 18

5. Lyon 51 29 15 6 8 43 29 14

6. Rennes 50 29 14 8 7 49 41 8

7. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Lorient 41 30 10 11 9 40 44 -4

10. Toulouse 37 30 10 7 13 41 42 -1

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Paris Football Club 35 29 8 11 10 37 45 -8

13. Angers 33 29 9 6 14 25 39 -14

14. Le Havre 29 29 6 11 12 24 37 -13

15. Nice 28 29 7 7 15 34 56 -22

16. Auxerre 24 29 5 9 15 23 37 -14

17. Nantes 19 28 4 7 17 24 45 -21

18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37

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