Muchova vence Svitolina e vai enfrentar Rybakina na final do WTA 500 de Stuttgart

AFP
AFP
18/04/2026 14:51

A tenista tcheca Karolina Muchova, 12ª do ranking mundial, derrotou a ucraniana Elina Svitolina (7ª) neste sábado (18), pelas semifinais do torneio WTA 500 de Stuttgart, disputado em quadras de saibro, e vai enfrentar na final a número 2, Elena Rybakina.

Um dia depois de sua vitória (6-3, 5-7 e 6-3) sobre a americana Coco Gauff (número 3), Muchova eliminou uma segunda jogadora do Top 10 em menos de 24 horas. Ela venceu Svitolina em três sets (6-4, 2-6 e 6-4). 

A tenista tcheca disputará sua segunda final da temporada neste domingo, tendo conquistado anteriormente o título do WTA 1000 em Doha, em meados de fevereiro.

Graças à vitória deste sábado, a 22ª da temporada, Muchova subirá para a 11ª posição no ranking da WTA na próxima semana.

Em sua oitava final de carreira no circuito da WTA, Karolina Muchova vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina (nº 2 do mundo) que eliminou a russa Mirra Andreeva (10ª), que havia derrotado Iga Swiatek na sexta-feira.

Rybakina venceu Andreeva por 7-5 e 6-1, em 1 hora e 19 minutos de jogo. 

Ela disputará sua terceira final de 2026, após as duas que jogou contra a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, uma vitória no Australian Open e uma derrota em Indian Wells.

Tópicos relacionados:

cze tenis ukr wta

