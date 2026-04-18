Dortmund perde na visita ao Hoffenheim (2-1) e Bayern pode conquistar Bundesliga no domingo

O Borussia Dortmund perdeu por 2 a 1 fora de casa, para o Hoffenheim, neste sábado (18), durante a 30ª rodada da Bundesliga, um resultado que dá ao Bayern de Munique sua primeira chance de conquistar o título já no domingo.

Com 64 pontos somados até o momento, o Dortmund terminaria a temporada com um máximo de 76 pontos caso vencesse suas quatro últimas partidas da Bundesliga, e com isso igualaria a atual pontuação do Bayern.

Consequentemente, a equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany ficará matematicamente fora do alcance do BVB, e com isso se sagrará campeã, caso conquiste apenas um ponto neste domingo em seu jogo em casa contra o Stuttgart.

No entanto, dada a sua enorme superioridade no saldo de gols (+78 em comparação aos +30 do rival), 76 pontos devem ser mais do que suficientes para garantir que o time de Munique termine a temporada na primeira colocação.

Neste sábado, o Dortmund sofreu sua segunda derrota consecutiva, apenas uma semana após perder em seu próprio estádio, o Westfalenstadion, para o Bayer Leverkusen (1 a 0).

A equipe sofreu dois pênaltis, ambos convertidos por Andrej Kramari? (42' e 90'+8). Serhou Guirassy chegou a empatar o placar momentaneamente para o Borussia Dortmund na reta final da partida (87').

- Treinadora estreia com derrota -

A nova treinadora do Union Berlin, Marie-Louise Eta — a primeira mulher a comandar uma equipe masculina nas cinco principais ligas europeias —, sofreu um revés em sua estreia, sendo derrotada por 2 a 1 em casa pelo Wolfsburg, time que luta contra o rebaixamento.

Nomeada de forma interina até o final da temporada, Eta recebeu uma recepção calorosa por parte da torcida local quando seu nome foi anunciado antes da partida.

O Union Berlin se viu rapidamente em desvantagem quando Patrick Wimmer marcou aos 11 minutos. Dzenan Pejcinovic ampliou o placar logo após o intervalo (46'), ajudando o Wolfsburg a ficar a dois pontos do St. Pauli — que ocupa a vaga de repescagem contra o rebaixamento — e a seis pontos da zona de permanência na primeira divisão.

Oliver Burke, do Union, descontou nos minutos finais (85'). Apesar da derrota, a equipe da capital se mantém seis pontos à frente da posição de repescagem, restando quatro rodadas para o fim da temporada.

Já o Bayer Leverkusen caiu para sexto após perder por 2 a 1, em casa, para o Augsburg, equipe de meio de tabela.

Patrik Schick colocou o Leverkusen em vantagem de cabeça aos 12 minutos, mas o Augsburg empatou apenas três minutos depois, quando um chute de Fabian Rieder desviou em Jarell Quansah e entrou.

Rieder converteu um pênalti nos acréscimos (90'+7), desferindo um duro golpe nas esperanças do Leverkusen de terminar entre os quatro primeiros.

Em outro jogo, o Werder Bremen conquistou pontos cruciais na luta contra o rebaixamento, vencendo por 3 a 1, em casa, o rival do norte Hamburgo, que terminou a partida com nove jogadores em campo.

Jens Stage marcou duas vezes, com os gols sendo intercalados por um tento de Robert Glatzel.

Cameron Puertas marcou o seu na reta final, ajudando o Bremen a abrir cinco pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento e a igualar-se ao Hamburgo, ambos com 31 pontos.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 17 de abril

St Pauli - Colônia 1 - 1

Sábado, 18 de abril

Bayer Leverkusen - Augsburg 1 - 2

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2 - 1

Union Berlin - Wolfsburg 1 - 2

Werder Bremen - Hamburgo 3 - 1

(13h30) Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Domingo, 19 de abril

(10h30) Freiburg - Heidenheim

(12h30) Bayern de Munique - Stuttgart

(14h30) B. Mönchengladbach - Mainz

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 76 29 24 4 1 105 27 78

2. Borussia Dortmund 64 30 19 7 4 61 31 30

3. Stuttgart 56 29 17 5 7 60 38 22

4. RB Leipzig 56 29 17 5 7 56 36 20

5. Hoffenheim 54 30 16 6 8 59 44 15

6. Bayer Leverkusen 52 30 15 7 8 60 41 19

7. Eintracht Frankfurt 42 29 11 9 9 54 54 0

8. Freiburg 40 29 11 7 11 42 47 -5

9. Augsburg 36 30 10 6 14 38 54 -16

10. Mainz 33 29 8 9 12 35 44 -9

11. Union Berlin 32 30 8 8 14 34 52 -18

12. Colônia 31 30 7 10 13 44 51 -7

13. Hamburgo 31 30 7 10 13 33 48 -15

14. Werder Bremen 31 30 8 7 15 35 53 -18

15. B. Mönchengladbach 30 29 7 9 13 35 49 -14

16. St Pauli 26 30 6 8 16 26 51 -25

17. Wolfsburg 24 30 6 6 18 41 66 -25

18. Heidenheim 19 29 4 7 18 32 64 -32

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