Dortmund perde na visita ao Hoffenheim (2-1) e Bayern pode conquistar Bundesliga no domingo
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O Borussia Dortmund perdeu por 2 a 1 fora de casa, para o Hoffenheim, neste sábado (18), durante a 30ª rodada da Bundesliga, um resultado que dá ao Bayern de Munique sua primeira chance de conquistar o título já no domingo.
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Com 64 pontos somados até o momento, o Dortmund terminaria a temporada com um máximo de 76 pontos caso vencesse suas quatro últimas partidas da Bundesliga, e com isso igualaria a atual pontuação do Bayern.
Consequentemente, a equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany ficará matematicamente fora do alcance do BVB, e com isso se sagrará campeã, caso conquiste apenas um ponto neste domingo em seu jogo em casa contra o Stuttgart.
No entanto, dada a sua enorme superioridade no saldo de gols (+78 em comparação aos +30 do rival), 76 pontos devem ser mais do que suficientes para garantir que o time de Munique termine a temporada na primeira colocação.
Neste sábado, o Dortmund sofreu sua segunda derrota consecutiva, apenas uma semana após perder em seu próprio estádio, o Westfalenstadion, para o Bayer Leverkusen (1 a 0).
A equipe sofreu dois pênaltis, ambos convertidos por Andrej Kramari? (42' e 90'+8). Serhou Guirassy chegou a empatar o placar momentaneamente para o Borussia Dortmund na reta final da partida (87').
- Treinadora estreia com derrota -
A nova treinadora do Union Berlin, Marie-Louise Eta — a primeira mulher a comandar uma equipe masculina nas cinco principais ligas europeias —, sofreu um revés em sua estreia, sendo derrotada por 2 a 1 em casa pelo Wolfsburg, time que luta contra o rebaixamento.
Nomeada de forma interina até o final da temporada, Eta recebeu uma recepção calorosa por parte da torcida local quando seu nome foi anunciado antes da partida.
O Union Berlin se viu rapidamente em desvantagem quando Patrick Wimmer marcou aos 11 minutos. Dzenan Pejcinovic ampliou o placar logo após o intervalo (46'), ajudando o Wolfsburg a ficar a dois pontos do St. Pauli — que ocupa a vaga de repescagem contra o rebaixamento — e a seis pontos da zona de permanência na primeira divisão.
Oliver Burke, do Union, descontou nos minutos finais (85'). Apesar da derrota, a equipe da capital se mantém seis pontos à frente da posição de repescagem, restando quatro rodadas para o fim da temporada.
Já o Bayer Leverkusen caiu para sexto após perder por 2 a 1, em casa, para o Augsburg, equipe de meio de tabela.
Patrik Schick colocou o Leverkusen em vantagem de cabeça aos 12 minutos, mas o Augsburg empatou apenas três minutos depois, quando um chute de Fabian Rieder desviou em Jarell Quansah e entrou.
Rieder converteu um pênalti nos acréscimos (90'+7), desferindo um duro golpe nas esperanças do Leverkusen de terminar entre os quatro primeiros.
Em outro jogo, o Werder Bremen conquistou pontos cruciais na luta contra o rebaixamento, vencendo por 3 a 1, em casa, o rival do norte Hamburgo, que terminou a partida com nove jogadores em campo.
Jens Stage marcou duas vezes, com os gols sendo intercalados por um tento de Robert Glatzel.
Cameron Puertas marcou o seu na reta final, ajudando o Bremen a abrir cinco pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento e a igualar-se ao Hamburgo, ambos com 31 pontos.
--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 17 de abril
St Pauli - Colônia 1 - 1
Sábado, 18 de abril
Bayer Leverkusen - Augsburg 1 - 2
Hoffenheim - Borussia Dortmund 2 - 1
Union Berlin - Wolfsburg 1 - 2
Werder Bremen - Hamburgo 3 - 1
(13h30) Eintracht Frankfurt - RB Leipzig
Domingo, 19 de abril
(10h30) Freiburg - Heidenheim
(12h30) Bayern de Munique - Stuttgart
(14h30) B. Mönchengladbach - Mainz
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Bayern de Munique 76 29 24 4 1 105 27 78
2. Borussia Dortmund 64 30 19 7 4 61 31 30
3. Stuttgart 56 29 17 5 7 60 38 22
4. RB Leipzig 56 29 17 5 7 56 36 20
5. Hoffenheim 54 30 16 6 8 59 44 15
6. Bayer Leverkusen 52 30 15 7 8 60 41 19
7. Eintracht Frankfurt 42 29 11 9 9 54 54 0
8. Freiburg 40 29 11 7 11 42 47 -5
9. Augsburg 36 30 10 6 14 38 54 -16
10. Mainz 33 29 8 9 12 35 44 -9
11. Union Berlin 32 30 8 8 14 34 52 -18
12. Colônia 31 30 7 10 13 44 51 -7
13. Hamburgo 31 30 7 10 13 33 48 -15
14. Werder Bremen 31 30 8 7 15 35 53 -18
15. B. Mönchengladbach 30 29 7 9 13 35 49 -14
16. St Pauli 26 30 6 8 16 26 51 -25
17. Wolfsburg 24 30 6 6 18 41 66 -25
18. Heidenheim 19 29 4 7 18 32 64 -32
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