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Cobolli surpreende Zverev e vai enfrentar Ben Shelton na final do ATP 500 de Munique

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Repórter
18/04/2026 13:01

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O tenista italiano Flavio Cobolli, número 16 do mundo, derrotou neste sábado (18) o alemão Alexander Zverev (nº 3) por 6-3 e 6-3 nas semifinais do torneio ATP 500 de Munique e disputará, no domingo, a quinta final de sua carreira no circuito, contra o americano Ben Shelton. 

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Nas quadras de saibro da cidade alemã, Cobolli vai enfrentar Shelton (nº 6), que na outra semifinal venceu o eslovaco Alex Molcan (nº 166 do mundo, vindo do qualifying, valendo o troféu.

Ben Shelton havia eliminado o brasileiro João Fonseca nas quartas de final. 

No domingo, Cobolli buscará o quarto título de sua carreira, que se somaria aos que conquistou em Bucareste e Hamburgo em 2025, ambos no saibro, e em Acapulco (quadra dura) em 2026. 

Neste sábado, o italiano de 23 anos não deu chances a Zverev, o atual campeão do torneio bávaro, superando-o sem grandes dificuldades em apenas uma hora e 10 minutos.

"Foi uma das melhores partidas da minha carreira, contra um dos meus melhores amigos no circuito", disse Cobolli. 

Já Shelton, segundo cabeça de chave, chega à final ansioso para se redimir após perder o título para Zverev no ano passado.

Neste sábado, o americano quebrou o saque no sexto game do primeiro set para ficar na frente de Alex Molcan, atual 166º do ranking, e, em seguida, garantiu uma segunda quebra crucial na partida, abrindo 5 a 4 no set decisivo. 

Shelton, de 23 anos, se mostrou em excelente forma no saque, visto que Molcan conseguiu criar apenas um break point ao longo dos dois sets, o qual o americano salvou.

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tba/chc/iga/aam

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