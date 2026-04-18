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Rublev vence Medjedovic e é o primeiro finalista do ATP 500 de Barcelona

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AFP
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Repórter
18/04/2026 13:01

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O tenista russo Andrey Rublev se tornou o primeiro finalista do ATP 500 de Barcelona neste sábado (18), vencer de virada o sérvio Hamad Medjedovic nas semifinais, por 3-6, 6-2 e 6-2. 

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Rublev, atual número 15 do ranking mundial, precisou reverter uma desvantagem de um set para alcançar sua primeira final em onze participações no torneio da cidade catalã. 

Medjedovic, que chegou à chave principal da competição após passar pelas rodadas classificatórias, levou o primeiro set ao quebrar o saque do russo e abrir 4-2, mantendo em seguida a vantagem para conquistar a parcial. 

No segundo set, Rublev reagiu contra a grande revelação do torneio. O russo converteu os únicos dois break points da parcial e empatou o jogo. 

No terceiro e decisivo set, Rublev quebrou o saque de seu adversário e abriu 4-2 no placar, ampliando em seguida a vantagem para 5-2 com seu próprio serviço. 

No último game, Medjedovic, que parecia estar sentindo problemas físicos, sofreu mais uma quebra e, com ela, perdeu a partida. 

No domingo, o russo vai enfrentar na final o vencedor da segunda semifinal, entre o jovem espanhol Rafael Jódar e o francês Arthur Fils. 

Jódar, de 19 anos, venceu todas as suas três partidas nesta semana, incluindo o confronto contra o número 24 do mundo, Cameron Norrie.

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gr/iga/aam

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