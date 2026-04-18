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Irã afirma que está analisando 'novas propostaas' americanas

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Repórter
18/04/2026 11:51

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O Irã recebeu "novas propostas" dos Estados Unidos sobre possíveis negociações para acabar com a guerra no Oriente Médio, informou neste sábado (18) o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, que destacou que não fará nenhuma "concessão".

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Segundo o órgão, citado pela agência oficial IRNA, o comandante do Exército do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países, apresentou as "novas propostas" durante uma viagem a Teerã. 

"O Irã está analisando e ainda não respondeu", afirmou o Conselho Supremo.

A delegação negociadora do Irã "não fará a mínima concessão" e "defenderá com toda sua força os interesses da nação iraniana", acrescentou.

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bur/vl/anb/mab/dbh/fp

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