Trump diz que Irã não pode chantagear EUA com ameaças sobre Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu neste sábado (18) que o Irã não pode "chantagear" Washington com suas mudanças de posição sobre o Estreito de Ormuz, depois que Teerã voltou a anunciar o fechamento do estratégico ponto de passagem marítima.

"Estamos conversando com eles. Eles queriam fechar o estreito de novo - vocês sabem, como vêm fazendo há anos - e não podem nos chantagear", disse Trump em um evento na Casa Branca.

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