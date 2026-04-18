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Trump diz que Irã não pode chantagear EUA com ameaças sobre Ormuz

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AFP
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Repórter
18/04/2026 11:17

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu neste sábado (18) que o Irã não pode "chantagear" Washington com suas mudanças de posição sobre o Estreito de Ormuz, depois que Teerã voltou a anunciar o fechamento do estratégico ponto de passagem marítima.

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"Estamos conversando com eles. Eles queriam fechar o estreito de novo - vocês sabem, como vêm fazendo há anos - e não podem nos chantagear", disse Trump em um evento na Casa Branca.

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sst/pnb/gv/ad/fp

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