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EUA 'não podem impor sua vontade' em Ormuz, alerta vice-chanceler do Irã

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AFP
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Repórter
18/04/2026 09:07

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Os Estados Unidos "não podem impor a sua vontade" e bloquear o estratégico Estreito de Ormuz, advertiu neste sábado (18) o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, depois que as Forças Armadas iranianas voltaram a fechar a passagem marítima.

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"Os americanos não podem impor a sua vontade e cercar o Irã enquanto o Irã, com boas intenções, tenta facilitar a passagem segura pelo Estreito de Ormuz", afirmou Saed Khatibzadeh a jornalistas, à margem de um fórum diplomático em Antália, na Turquia. 

Ele acrescentou que não há data marcada para a próxima rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos, cujo presidente, afirmou, "tuíta e fala muito".

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fo/rmb/ahg/meb/fp

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