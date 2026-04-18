Exército de Israel anuncia 'linha amarela' de demarcação no Líbano
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O Exército israelense anunciou neste sábado (18) que estabeleceu uma "linha amarela" de demarcação no sul do Líbano, assim como na Faixa de Gaza, e que efetuou ataques desde sexta-feira contra suspeitos que se aproximavam de suas tropas.
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"Durante as últimas 24 horas, as forças (israelenses mobilizadas) ao sul da linha amarela, no sul do Líbano, detectaram terroristas que violavam os acordos de cessar-fogo e se aproximavam das forças a partir do norte da linha amarela de uma forma que constituía uma ameaça imediata", afirma um comunicado militar publicado no segundo dia da trégua com o Líbano, que menciona pela primeira vez a "linha amarela".
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