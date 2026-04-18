Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército de Israel anuncia 'linha amarela' de demarcação no Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/04/2026 09:07

compartilhe

SIGA

O Exército israelense anunciou neste sábado (18) que estabeleceu uma "linha amarela" de demarcação no sul do Líbano, assim como na Faixa de Gaza, e que efetuou ataques desde sexta-feira contra suspeitos que se aproximavam de suas tropas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Durante as últimas 24 horas, as forças (israelenses mobilizadas) ao sul da linha amarela, no sul do Líbano, detectaram terroristas que violavam os acordos de cessar-fogo e se aproximavam das forças a partir do norte da linha amarela de uma forma que constituía uma ameaça imediata", afirma um comunicado militar publicado no segundo dia da trégua com o Líbano, que menciona pela primeira vez a "linha amarela".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fa-mj/hme/mab/ahg/fp

Tópicos relacionados:

guerra israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay