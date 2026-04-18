Líder supremo diz que Marinha do Irã está preparada para derrotar o inimigo
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A Marinha iraniana está preparada para infligir "novas derrotas" ao inimigo, segundo uma mensagem escrita do guia supremo Mojtaba Khamenei, divulgada pouco depois da decisão de Teerã de voltar a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio americano de seus portos.
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Em uma mensagem publicada em seu canal no Telegram, Mojtaba Khamenei, que não aparece em público desde antes do início da guerra, afirmou que a "corajosa Marinha do Irã está preparada para fazer com que os inimigos provem o gosto amargo de novas derrotas".
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