EUA prorroga levantamento de sanções contra petróleo russo

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos prorrogou nesta sexta-feira (17) até 16 de maio a suspensão da maioria das sanções contra a indústria do petróleo russa, no momento em que a reabertura do Estreito de Ormuz provoca uma queda forte dos preços do petróleo.

A decisão afeta todas as operações relacionadas com o embarque e a entrega de petróleo procedente da Rússia, e também se aplica aos navios da frota fantasma russa que estavam sujeitos a sanções.

Apenas permanecem de pé as sanções contra as transações com Irã, Coreia do Norte, Cuba e as regiões ucranianas ocupadas, entre elas a Crimeia.

O governo dos Estados Unidos já havia levantado temporariamente as sanções contra o petróleo russo armazenado no mar, para conter a disparada dos preços do petróleo. Mas o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse nesta semana que a suspensão não se prolongaria além do período inicial.

O governo americano mantém sanções aos recursos petroleiros da Rússia e do Irã com o objetivo de reduzir a receita dos governos de Moscou e Teerã.

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