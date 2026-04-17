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Premiê australiano comemora reabertura do Estreito de Ormuz

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Repórter
17/04/2026 22:43

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O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, deu boas-vindas neste sábado (18, data local) à reabertura do Estreito de Ormuz, mas ressaltou que a situação ainda é "frágil".

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"Ontem à noite recebemos esta notícia positiva", disse Albanese aos jornalistas em Sydney, após participar de uma cúpula multinacional sobre o tema.

"Esperamos que se mantenha, mas sabemos que o impacto será duradouro", acrescentou.

O Irã declarou o Estreito de Ormuz "totalmente aberto" na sexta-feira, quando teve início a trégua no Líbano entre Israel e Hezbollah. Esses dois acontecimentos alimentaram a esperança de uma evolução positiva nas negociações de paz entre Teerã e Washington.

A navegação de embarcações militares segue proibida, explicou um alto funcionário militar iraniano, citado pela televisão estatal.

A reabertura da passagem marítima provocou forte queda nos preços do petróleo.

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bur-oho/tc/mvl/lb/rpr

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