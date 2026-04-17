EUA suspende temporariamente maior parte das sanções ao petróleo russo
compartilheSIGA
Os Estados Unidos suspenderam até 16 de maio a maioria das sanções voltadas contra a indústria petrolífera russa, justo quando a retomada do tráfego no Estreito de Ormuz provoca uma forte queda nos preços do petróleo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A decisão, anunciada nesta sexta-feira (17) pelo Departamento do Tesouro, abrange todas as operações relacionadas com o embarque e a entrega de petróleo procedente da Rússia, e se aplica também aos navios da frota fantasma russa que estavam sujeitos a sanções.
Apenas permanece de pé a proibição das transações com o Irã, a Coreia do Norte, Cuba e as regiões ucranianas ocupadas, entre elas a Crimeia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
els/dga/vel/rpr