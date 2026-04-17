EUA suspende temporariamente maior parte das sanções ao petróleo russo

Os Estados Unidos suspenderam até 16 de maio a maioria das sanções voltadas contra a indústria petrolífera russa, justo quando a retomada do tráfego no Estreito de Ormuz provoca uma forte queda nos preços do petróleo.

A decisão, anunciada nesta sexta-feira (17) pelo Departamento do Tesouro, abrange todas as operações relacionadas com o embarque e a entrega de petróleo procedente da Rússia, e se aplica também aos navios da frota fantasma russa que estavam sujeitos a sanções.

Apenas permanece de pé a proibição das transações com o Irã, a Coreia do Norte, Cuba e as regiões ucranianas ocupadas, entre elas a Crimeia.

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