'Já ganhamos de outros favoritos', diz Endrick à AFP antes de desafiar o PSG

O brasileiro Endrick declarou nesta sexta-feira (17) à AFP que confia na capacidade de seu clube, o Olympique de Lyon, para enfrentar o poderoso Paris Saint-Germain pela Ligue 1.

A disputa na casa do PSG, atual tetracampeão francês, é vital na corrida do Lyon por uma vaga na Liga dos Campeões.

"Sei que todos vão dizer que eles são favoritos, mas nós já ganhamos de outros favoritos", afirmou o atacante de 19 anos em declarações enviadas à AFP por sua assessoria de imprensa.

Uma vitória importante do Lyon foi conquistada contra o Lille, em uma das primeiras partidas de Endrick após se unir à equipe em janeiro, emprestado pelo Real Madrid.

O PSG atravessa um bom momento na temporada, na qual é o líder isolado do Campeonato Francês e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, após dominar com autoridade o Liverpool nas quartas.

O time da capital se empolga com a possibilidade de repetir sua histórica campanha 2024-25, na qual conquistou a Ligue 1 e sua primeira Liga dos Campeões.

"Vai ser um jogo pesado. O título mais importante da Europa ainda está com eles. São os atuais campeões. Eles têm o 'Ballon D'or' (Bola de Ouro) no elenco. Vários jogadores que vão estar na Copa", completou o brasileiro.

- "Voltamos a ganhar" -

O Lyon ocupa a quinta colocação no torneio francês, com 51 pontos em 29 rodadas, a doze de distância do PSG. Está a um ponto do Olympique de Marselha, quarto colocado e última equipe na zona de classificação para a próxima Champions.

Endrick tenta recuperar o alto nível mostrado em suas primeiras partidas com a equipe, à qual chegou em busca de minutos em campo para conquistar um lugar na Seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

O jogador formado nas categorias de base do Palmeiras teve um início avassalador, que incluiu um hat-trick na vitória sobre o Metz (5 a 3). Mas o furor inicial que despertou na França foi se dissipando.

Depois de começar com cinco gols em suas seis primeiras partidas, seu rendimento caiu e ele balançou a rede apenas uma vez nas nove apresentações seguintes.

O Lyon também sofreu um declínio, embora tenha reencontrado a vitória no último domingo, ao se impor sobre o Lorient em uma partida em que Endrick começou no banco de reservas.

"Voltamos a ganhar, e nosso objetivo é conseguir no mínimo uma vaga para a Champions", declarou o atacante.

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