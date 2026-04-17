Urânio enriquecido do Irã será levado para os EUA, diz Trump

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (17) que o urânio do Irã será levado para os Estados Unidos sob qualquer acordo de paz, e acrescentou que Washington ajudaria Teerã a extraí-lo das instalações nucleares atingidas por ataques americanos no ano passado.

"Vamos consegui-lo entrando no Irã, com muitas escavadeiras", disse Trump, durante um discurso para o movimento conservador Turning Point USA em Phoenix, Arizona. "Vamos levá-lo de volta para casa, para os Estados Unidos muito em breve."

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