Urânio enriquecido do Irã será levado para os EUA, diz Trump
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O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (17) que o urânio do Irã será levado para os Estados Unidos sob qualquer acordo de paz, e acrescentou que Washington ajudaria Teerã a extraí-lo das instalações nucleares atingidas por ataques americanos no ano passado.
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"Vamos consegui-lo entrando no Irã, com muitas escavadeiras", disse Trump, durante um discurso para o movimento conservador Turning Point USA em Phoenix, Arizona. "Vamos levá-lo de volta para casa, para os Estados Unidos muito em breve."
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