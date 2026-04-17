Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Urânio enriquecido do Irã será levado para os EUA, diz Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/04/2026 19:48

compartilhe

SIGA

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (17) que o urânio do Irã será levado para os Estados Unidos sob qualquer acordo de paz, e acrescentou que Washington ajudaria Teerã a extraí-lo das instalações nucleares atingidas por ataques americanos no ano passado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vamos consegui-lo entrando no Irã, com muitas escavadeiras", disse Trump, durante um discurso para o movimento conservador Turning Point USA em Phoenix, Arizona. "Vamos levá-lo de volta para casa, para os Estados Unidos muito em breve."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-rle/pno/cca/dga/lb/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira nuclear paz uranio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay