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Wall Street respira aliviada após reabertura de Ormuz

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AFP
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Repórter
17/04/2026 19:04

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Wall Street fechou em novas máximas históricas nesta sexta-feira (17), impulsionada pela reabertura do Estreito de Ormuz.

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O índice S&P 500 alcançou um recorde de 7.126,06 pontos (+1,20%). O Nasdaq (+1,52%) bateu recorde pelo terceiro dia consecutivo, e o Dow Jones subiu 1,79%.

"Observamos uma forte alta nas duas últimas semanas, e hoje o mercado simplesmente deixa de lado os riscos mais pessimistas" relacionados ao conflito, comentou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Já os preços do petróleo caíram hoje. Isso "constitui uma evolução espetacular para Wall Street, que temia as repercussões do aumento dos custos de energia", disse José Torres, da Interactive Brokers.

A reabertura de Ormuz, por onde transita um quinto do petróleo e do gás consumidos no mundo, era fundamental para a economia. "Agora que o pior parece ter ficado para trás no campo geopolítico, os investidores respiram aliviados", observou Torres.

"A mudança de humor é notável", destacou Kourkafas, que citou "uma das recuperações mais rápidas" da história de Wall Street.

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tmc/ni/rl/jm/dga/lb/am

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