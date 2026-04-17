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Air Canada suspende voos para um aeroporto de Nova York devido à alta no preço do combustível

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Repórter
17/04/2026 17:23

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A Air Canada anunciou nesta sexta-feira (17) que suspenderá seus voos de Montreal e Toronto com destino ao aeroporto internacional John F. Kennedy International Airport, de junho até o fim de outubro, devido ao aumento do custo do querosene provocado pela guerra no Irã.

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"Desde o início do conflito com o Irã, algumas rotas e certos voos menos rentáveis deixaram de ser economicamente viáveis, por isso estamos fazendo ajustes em consequência", explicou a companhia.

No entanto, a companhia aérea indicou que continuará operando 34 voos diários de seis cidades canadenses para os aeroportos LaGuardia Airport e Newark Liberty International Airport.

A Air Canada prevê retomar seus voos para o aeroporto John F. Kennedy após 25 de outubro.

O Irã anunciou nesta sexta-feira a reabertura do Estreito de Ormuz enquanto durar o cessar-fogo no Oriente Médio, mas a escassez de querosene pode se prolongar mesmo que a trégua seja mantida.

O combustível representa entre 25% e 30% dos custos operacionais da maioria das companhias aéreas.

Em todos os continentes, numerosas companhias aumentaram suas tarifas e suspenderam voos, por motivos de segurança ou de rentabilidade.

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bs-tib/llb/jm/dg/am

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