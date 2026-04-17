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Irã afirma que seu urânio enriquecido não será transferido 'para lugar nenhum'

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AFP
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Repórter
17/04/2026 16:37

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que suas reservas de urânio enriquecido não seriam transferidas "para lugar nenhum", embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha dito que Teerã havia concordado em entregá-las.

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"O urânio enriquecido do Irã não vai ser transferido para lugar nenhum", disse o porta-voz do ministério, Esmail Baghaei, à televisão estatal.

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bur/jfx/rmb/dbh/cjc/am

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