Assine
overlay
Início Internacional
Uefa abre processo contra o Bayern por incidente que deixou fotógrafos feridos no jogo contra Real Madrid

Carregando...
AFP
AFP
Repórter
17/04/2026 16:37

compartilhe

SIGA

A Uefa abriu um processo disciplinar contra o Bayern de Munique nesta sexta-feira (17), após vários fotógrafos terem ficado feridos ao final da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Depois da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Madri, na semana passada, o Bayern ficou em desvantagem no placar por três vezes na quarta-feira contra o time espanhol (1 a 0, 2 a 1 e 3 a 2), antes de arrancar uma vitória por 4 a 3 nos minutos finais, graças aos gols de Luis Díaz e Michael Olise.

No momento do gol de empate do colombiano, alguns torcedores pularam as barreiras para acessar uma seção do estádio que lhes é vedada: a área situada entre as arquibancadas e as placas de publicidade. Depois que o francês marcou o gol da vitória, os torcedores correram para comemorar com os jogadores, prensando vários fotógrafos contra as placas. Vários fotojornalistas sofreram ferimentos na confusão que se seguiu.

O Bayern entrou em contato com os fotógrafos e torcedores feridos, que se desculparam pelo incidente.

O processo aberto pela Uefa se refere ao "bloqueio de vias públicas", "arremesso de objetos", "invasão de torcedores" e "exibição de mensagem inadequada para um evento esportivo (faixa anti-Uefa)".

"O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa (CEDB) tratará deste assunto oportunamente", declarou a Uefa.

O setor inferior da arquibancada sul, onde ficam os 'ultras' do Bayern na Allianz Arena, já havia sido fechado após o uso de fogos de artifício durante a partida contra o português Sporting em dezembro.

O fechamento foi imposto durante a última partida em casa da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, no final de janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/pm/raa/aam/am

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay