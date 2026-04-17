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Lesionado, argentino Cuti Romero está fora do restante da temporada e preocupa para Copa

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AFP
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Repórter
17/04/2026 16:37

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O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, confirmou que o argentino Cuti Romero vai desfalcar a equipe no restante da temporada devido a uma lesão no joelho sofrida na semana passada, durante a derrota por 1 a 0 para o Sunderland.

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"Me sinto profundamente triste por ele e por sua lesão", disse De Zerbi. "Romero, antes de tudo, ama o Tottenham e as pessoas precisam saber que ele está sofrendo por causa desta lesão e pelo fato de não poder mais jogar para nós nesta temporada". 

O capitão dos Spurs, campeão mundial com a Argentina em 2022 no Catar, deixou o campo chorando após sofrer a lesão a apenas dois meses da Copa. 'El Cuti' é uma peça fundamental da Argentina, que lutará pelo tetra no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. 

Romero se lesionou no último fim de semana, após um choque com o goleiro tcheco Antonin Kinski. Embora o clube não tenha especificado a natureza exata da lesão, a BBC noticiou que o jogador sofre de um problema no ligamento cruzado do joelho, uma lesão que poderia comprometer sua participação na próxima Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho).

Sem vencer há 14 partidas no campeonato, os Spurs estão a apenas dois pontos da zona de permanência na primeira divisão, restando seis rodadas a disputar. No entanto, uma vitória no sábado contra o Brighton, ex-clube do técnico italiano, tiraria o Tottenham da zona de rebaixamento (que conta com os três últimos colocados), ao menos por 48 horas.

"Acho crucial vencer uma partida, não só pela classificação. Claro, a tabela do campeonato é certamente um fator, mas precisamos redescobrir a sensação maravilhosa de vencer um jogo e o impulso que isso pode gerar", acrescentou ele. 

"Não tenho absolutamente nenhuma dúvida quanto à qualidade dos jogadores", destacou. 

Em um esforço para fortalecer a união do grupo, De Zerbi levou seus jogadores para jantar nesta semana em Mayfair, Londres.

"A comida estava incrível e, se vencermos, estou disposto a pagar o jantar para eles a cada semana", disse o ex-técnico do Olympique de Marselha.

"Sou positivo. Estou pronto para lutar e acredito que permaneceremos na Premier League", continuou ele.

O meio-campista uruguaio Rodrigo Bentancur pode fazer seu retorno após passar três meses afastado devido a uma lesão. No entanto, o goleiro titular Guglielmo Vicario continua indisponível após passar por uma cirurgia de hérnia.

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kca/pm/mcd/aam/am

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