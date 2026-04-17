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Já não restam 'pontos conflitantes' para alcançar um acordo com Irã, diz Trump à AFP

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AFP
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Repórter
17/04/2026 15:05

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira(17) à AFP que já não restavam "pontos conflitantes" por resolver para se chegar a um acordo de paz com o Irã e acrescentou que o pacto estava "muito perto".

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Os comentários de Trump ocorreram após uma série de publicações nas redes sociais nas quais elogiou os avanços na reabertura do Estreito de Ormuz e no desmantelamento do programa nuclear iraniano.

"Estamos muito perto. Parece que vai ser algo muito bom para todos. E estamos muito perto de fechar um acordo", afirmou em uma breve conversa telefônica com a AFP, de Las Vegas. "O Estreito [de Ormuz]vai estar aberto; na verdade, já está aberto. E as coisas vão muito bem", acrescentou.

Uma primeira rodada de conversações entre os Estados Unidos e o Irã, realizada no Paquistão no fim de semana passado, terminou sem um acordo de paz. No entanto, Trump indicou que uma segunda rodada poderia ocorrer em breve.

O mandatário americano tem afirmado que a exigência fundamental de seu país é que o Irã nunca venha a desenvolver uma arma nuclear e, na quinta-feira, declarou que Teerã aceitou entregar suas reservas de urânio enriquecido.

Ao ser consultado sobre quais questões espinhosas ainda restavam por resolver, Trump respondeu: "Nenhum ponto conflitante, absolutamente nenhum". 

Quando lhe perguntaram por que não podia anunciar formalmente o acordo neste momento — após sua série de publicações otimistas —, explicou que desejava contar com um acordo por escrito. "Eu não procedo dessa maneira; eu quero tudo por escrito", acrescentou Trump.

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dk/acb/dg/mel/jc/am

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