Moisés Caicedo renova com Chelsea até 2033
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O meio-campista equatoriano do Chelsea, Moisés Caicedo, renovou contrato por mais sete temporadas, com validade até 2033, anunciou o clube londrino em um comunicado nesta sexta-feira (17).
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Caicedo se torna, assim, um dos jogadores mais bem pagos do time de Stamford Bridge, que recompensa seu sólido desempenho pelos 'Blues' desde sua chegada, vindo do Brighton, em 2023.
O jogador da seleção equatoriana custou ao Chelsea 115 milhões de libras (cerca de R$ 777 milhões na cotação atual), um recorde no futebol inglês à época. Desde então, Caicedo se tornou "uma figura-chave" para os 'Blues' e "um dos meio-campistas de maior destaque no mundo", ressaltou o clube.
"Estou muito feliz por ter renovado meu contrato com o Chelsea", disse o equatoriano ao site do clube.
"Acredito nesta equipe, neste clube, e sei que estamos caminhando na direção certa. Estamos apenas começando nossa jornada juntos. Ainda há muito a conquistar, e tenho muita vontade de continuar evoluindo a cada dia. Quero ganhar mais títulos com o Chelsea e dar o meu máximo por este clube e pelos torcedores", acrescentou.
Pelo time de Stamford Bridge, ele já disputou 140 partidas e conquistou a Copa do Mundo de Clubes em julho do ano passado, nos Estados Unidos além da Conference League (2025).
"Meu sonho é me tornar uma lenda do Chelsea, e trabalharei o mais arduamente possível para tornar isso realidade", afirmou o jogador de 24 anos, revelado nas categorias de base do Independiente del Valle.
A renovação de Caicedo é a segunda de um jogador fundamental do Chelsea, sucedendo o acordo anunciado em março com o capitão Reece James.
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