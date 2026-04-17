Moisés Caicedo renova com Chelsea até 2033

O meio-campista equatoriano do Chelsea, Moisés Caicedo, renovou contrato por mais sete temporadas, com validade até 2033, anunciou o clube londrino em um comunicado nesta sexta-feira (17).

Caicedo se torna, assim, um dos jogadores mais bem pagos do time de Stamford Bridge, que recompensa seu sólido desempenho pelos 'Blues' desde sua chegada, vindo do Brighton, em 2023.

O jogador da seleção equatoriana custou ao Chelsea 115 milhões de libras (cerca de R$ 777 milhões na cotação atual), um recorde no futebol inglês à época. Desde então, Caicedo se tornou "uma figura-chave" para os 'Blues' e "um dos meio-campistas de maior destaque no mundo", ressaltou o clube.

"Estou muito feliz por ter renovado meu contrato com o Chelsea", disse o equatoriano ao site do clube.

"Acredito nesta equipe, neste clube, e sei que estamos caminhando na direção certa. Estamos apenas começando nossa jornada juntos. Ainda há muito a conquistar, e tenho muita vontade de continuar evoluindo a cada dia. Quero ganhar mais títulos com o Chelsea e dar o meu máximo por este clube e pelos torcedores", acrescentou.

Pelo time de Stamford Bridge, ele já disputou 140 partidas e conquistou a Copa do Mundo de Clubes em julho do ano passado, nos Estados Unidos além da Conference League (2025).

"Meu sonho é me tornar uma lenda do Chelsea, e trabalharei o mais arduamente possível para tornar isso realidade", afirmou o jogador de 24 anos, revelado nas categorias de base do Independiente del Valle.

A renovação de Caicedo é a segunda de um jogador fundamental do Chelsea, sucedendo o acordo anunciado em março com o capitão Reece James.

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