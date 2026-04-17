Rublev vence Machac e vai às semifinais do ATP 500 de Barcelona
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O tenista russo Andrey Rublev avançou às semifinais do torneio ATP 500 de Barcelona nesta sexta-feira (17), ao derrotar o tcheco Tomas Machac por 6-4 e 6-3.
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Rublev, que alcançou as semis pela primeira vez em suas oito participações em Barcelona, precisou se superar para vencer o duelo.
No primeiro set, Machac quebrou o saque de Rublev, empatando em 4-4, mas o russo conseguiu devolver a quebra imediatamente e fechar o set sacando.
Rublev quebrou o saque de seu adversário no segundo set, ficando com uma vantagem de 3-2.
Machac devolveu a quebra, mantendo vivas as suas esperanças, mas, no nono game, Rublev quebrou novamente para garantir o set e a vitória na partida.
O russo, atual 15º colocado do ranking mundial, vai enfrentar nas semifinais o sérvio Hamad Medjedovic, vindo do qualifying, que derrotou o português Nuno Borges por 7-6 (8/6) e 6-2 nas quartas de final, também nesta sexta-feira.
--- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Barcelona:
. Simples masculino - Quartas de final:
Andrey Rublev (RUS/N.5) x Tomás Machac (CZE) 6-4, 6-3
Hamad Medjedovic (SRB) x Nuno Borges (POR) 7-6 (8/6), 6-2
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gr/mcd/aam/mvv