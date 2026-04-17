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Rublev vence Machac e vai às semifinais do ATP 500 de Barcelona

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Repórter
17/04/2026 13:19

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O tenista russo Andrey Rublev avançou às semifinais do torneio ATP 500 de Barcelona nesta sexta-feira (17), ao derrotar o tcheco Tomas Machac por 6-4 e 6-3.

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Rublev, que alcançou as semis pela primeira vez em suas oito participações em Barcelona, precisou se superar para vencer o duelo. 

No primeiro set, Machac quebrou o saque de Rublev, empatando em 4-4, mas o russo conseguiu devolver a quebra imediatamente e fechar o set sacando. 

Rublev quebrou o saque de seu adversário no segundo set, ficando com uma vantagem de 3-2. 

Machac devolveu a quebra, mantendo vivas as suas esperanças, mas, no nono game, Rublev quebrou novamente para garantir o set e a vitória na partida.

O russo, atual 15º colocado do ranking mundial, vai enfrentar nas semifinais o sérvio Hamad Medjedovic, vindo do qualifying, que derrotou o português Nuno Borges por 7-6 (8/6) e 6-2 nas quartas de final, também nesta sexta-feira.

--- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Barcelona:

. Simples masculino - Quartas de final:

Andrey Rublev (RUS/N.5) x Tomás Machac (CZE) 6-4, 6-3

Hamad Medjedovic (SRB) x Nuno Borges (POR) 7-6 (8/6), 6-2

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gr/mcd/aam/mvv

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