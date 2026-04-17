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Renard é demitido do cargo de técnico da Arábia Saudita a menos de 2 meses da Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
17/04/2026 13:19

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Hervé Renard anunciou à AFP, nesta sexta-feira (17), que foi demitido do cargo de técnico da seleção da Arábia Saudita, a menos de dois meses do início da Copa do Mundo da América do Norte, torneio no qual a equipe asiática está no grupo de Espanha e Uruguai.

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Renard, de 57 anos, havia retornado para uma segunda passagem como técnico no final de 2024 e comandou a equipe durante o último  Mundial, no Catar. 

Ao ser questionado pela AFP se poderia confirmar as informações sobre sua demissão, noticiada primeiramente pela emissora francesa RMC, o técnico francês respondeu afirmativamente. 

"O futebol é assim... A Arábia Saudita se classificou para a Copa do Mundo sete vezes, duas delas comigo. E há apenas um técnico que comandou a equipe tanto nas Eliminatórias quanto no Mundial, e esse fui eu, em 2022. Pelo menos, me resta esse orgulho", acrescentou o treinador.

Renard também ocupará para sempre um lugar na história do futebol saudita por ter alcançado um de seus maiores feitos: a vitória por 2 a 1 sobre a Argentina na estreia na Copa do Mundo do Catar, que a 'Albiceleste' de Lionel Messi acabaria conquistando depois. 

Após aquele torneio, em 2023, Renard deixou a seleção saudita para assumir o comando da seleção feminina da França. No entanto, após ser dispensado devido ao desempenho insatisfatório das 'Bleues' nos Jogos de Paris (onde foram eliminadas nas quartas de final), ele retornou à Arábia Saudita para conduzir a equipe rumo à Copa do Mundo na América do Norte, substituindo o italiano Roberto Mancini. 

Apesar de ter contrato vigente até depois do Mundial, Renard foi desligado de suas funções, mesmo tendo conduzido com sucesso os 'Falcões Verdes' à sua terceira participação consecutiva num Mundial. 

Na Copa de 2026, a Arábia Saudita vai enfrentar a Espanha e o Uruguai no Grupo H, que é completado pela seleção de Cabo Verde. 

Nessa fase de grupos, a Arábia Saudita iniciará sua campanha contra a 'Celeste' em 15 de junho, em Miami. Seis dias depois, enfrentará a seleção espanhola em Atlanta.

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lh-gk/ah/mw/as/erl/pb/mcd/ahg/aam/mvv

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