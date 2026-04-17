João Fonseca perde para Shelton nas quartas e é eliminado do ATP 500 de Munique
O tenista brasileiro João Fonseca (nº 35 do mundo) foi eliminado do ATP 500 de Munique após perder por 6-3, 3-6 e 6-3 para o americano Ben Shelton.
No ano passado, Shelton, que nunca venceu um torneio em quadra de saibro, foi derrotado na final em Munique pelo alemão Alexander Zverev.
Desta vez, o americano está no caminho certo para tentar o título inédito. Contra Fonseca, Shelton se mostrou muito sólido no saque, vencendo 84% dos pontos com o primeiro serviço, e sofreu apenas uma quebra, que decidiu o segundo set a favor do brasileiro.
O carioca de 19 anos havia conquistado uma vitória contundente sobre o francês Arthur Rinderknech nas oitavas de final.
Também nesta sexta-feira, Alexander Zverev (N.3 do ranking) eliminou o argentino Francisco Cerúndolo (N.19) ao vencer por 5-7, 6-0 e 6-2 após uma partida intensa de duas horas e quinze minutos. Ele vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli nas semifinais.
O público de Munique presenciou uma partida repleta de reviravoltas entre Zverev e Cerúndolo. O começou bem, abrindo 4 a 1 no primeiro set, antes que Cerúndolo reagisse e conquistasse o set inicial.
No entanto, o argentino pareceu ter esgotado todas as suas energias nessa reação, conquistando apenas dois games nos dois sets seguintes, ambos vencidos de forma contundente pelo alemão.
Semifinalista em Monte Carlo na semana passada, no primeiro torneio Masters 1000 disputado no saibro, Zverev continua a mostrar um tênis de alto nível neste início da temporada de saibro.
-- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Munique:
. Simples masculino - Quartas de final:
Alexander Zverev (ALE/N.1) x Francisco Cerúndolo (ARG/N.5) 5-7, 6-0, 6-2
Flavio Cobolli (ITA/N.4) x Vít Kopriva (CZE) 6-3, 6-2
Ben Shelton (EUA/N.2) x João Fonseca (BRA) 6-3, 3-6, 6-3
