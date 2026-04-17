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Mais de 10 países querem ‘contribuir’ para missão no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
17/04/2026 11:55

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Mais de 10 países se ofereceram para “contribuir” em uma missão multinacional para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, que será liderada pela França e o Reino Unido “assim que as condições permitirem”, anunciou nesta sexta-feira (17) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

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“Esta será uma missão estritamente pacífica e defensiva para tranquilizar a navegação comercial e apoiar as tarefas de retirada de minas", acrescentou Starmer no Palácio do Eliseu, em Paris, ao lado de seus pares alemão, Friedrich Merz, e italiana, Giorgia Meloni, e do presidente francês, Emmanuel Macron.

“A Itália está pronta para participar” dessa missão, que deverá aguardar primeiro “um cessar-fogo, em coordenação com todos os atores, regionais e internacionais”, confirmou Meloni.

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sjw-tjc/meb/ic/fp

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